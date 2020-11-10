桃園張姓男子與傅姓女友同居，2017年間因吵架，徒手毆打傅女，致其受有腦部硬腦膜下出血、頭部開放性傷口等傷害，檢方起訴他殺人未遂罪，高等法院認定，沒有證據證明他有殺人犯意，依傷害罪判刑1年4月。

檢方起訴指出，張男、傅女2017年6月12日在同居處起爭執，張男痛毆傅女頭、臉等處致腦出血，送醫急救才保住一命，張男涉犯殺人未遂罪；張男另在2017年7月14日前往唐姓男子工作室，趁機偷走唐男放在桌上的手機，另涉犯竊盜罪。

桃園地院一審認定，張男打女友僅構成傷害罪，判刑1年4月；偷手機部分則依竊盜判刑3月，得易科罰金12萬元。張男不服上訴。

高院二審認為，檢察官起訴雖指張男以徒手及持器物方式攻擊傅女，涉犯殺人未遂罪嫌，但張男否認，且依傅女與醫師所為證述，及卷內相關事證，亦無從認定他持刀器或硬物攻擊傅女，並具殺人犯意，仍應論以傷害罪，竊盜部分原判決也無不妥，遂駁回上訴。

本案傷害罪部分檢方可上訴，竊盜部分則判決確定。

(中時 )