好萊塢男神布萊德彼特與女神安潔莉娜裘莉，相戀相伴超過10年，生了2女1子，又領養3名子女，一度被封為真實版童話故事，沒想到這段婚姻在2016年宣告破局，而沒了愛情的兩人直接變仇人，花了3年多時間才恢復單身，現又傳出，布裘之戰再開第二回合，裘莉想討子女完整監護權及更多贍養費，而小布也不手軟，出狠招制衡。

布裘的離婚大戰似乎還沒終結，2019年兩人正式離婚時，裘莉擁有6名子女的暫時監護權，小布則有探視權，但看這段時間的報導，顯然兩人在這方面經常互不相讓，據《New Idea》雜誌報導，裘莉始終不願放棄拿下孩子們的完整監護權，因此選擇跟前夫繼續開戰，計畫是向法官呈現自己可勝任照顧孩子們的責任，但是個在生計上努力苦撐的弱勢單親媽。

裘莉的悲情牌策略，目的是「摸蛤兼洗褲」，讓母子們永不分離，同時讓小布大失血，多付出一些贍養費，但她其實剛拍完漫威大片《永恆族》，因此要設法讓自己看上去是經常接拍獨立製作小成本片、賺錢不容易的可憐單親媽，但小布 也不願鬆手孩子監護權，他不求獨立監護權，始終都希望能跟裘莉擁有6名子女的共同監護權，因此多年來不願真的跟前妻撕破臉，這段時間裘莉也多次試圖激怒他，讓小布不得不直接應對，果真現在出了狠招。

據傳小布團隊想出對抗裘莉的絕佳辦法，就是從根本上讓她很難作為，他們這段時間洽詢了幾乎全洛杉磯地區的知名律師，正如Netflix金獎作品《婚姻故事》所演述的，通常鬧離婚的夫妻，只要其中一方來洽詢過，另一方就不能聘用，小布這做法就是要讓裘莉找不到律師，出手毫不留情，看來布裘大戰又將掀起大波瀾。

(中時新聞網)