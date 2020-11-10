美國大選站錯邊，國民黨台北市議員王鴻薇表示，民進黨否認美國大選前押寶美國總統川普，但側翼、立委過早表態，卻不斷打臉，且許多網軍、機器人灌爆AIT臉書，要小英政府怎麼去跟民主黨修復關係，呼籲民進黨不要再用網軍及梗圖治國了。

王鴻薇在臉書指出，「連押錯寶拉國民黨救援」「對啦民進黨都不會錯」，蔡易餘自己公開承認「我也希望川普當選，我們押對寶」，國民黨有逼他講話嗎？

王鴻薇喊話，請搞清楚台美外交問題不是選舉，真正可能會跨黨派支持台灣的，是中華民國人不是美國人，這種幼稚發言可以收起來，不要秀下限了，拿在野黨黨魁照片醜化亂打，老美根本不在乎，難道這樣發梗圖民主黨、拜登會跟你盡釋前嫌？「我們的政府、執政的民進黨，不要再用網軍以及梗圖治國了，簡直荒腔走板。」

此外，王鴻薇也提到，民進黨否認美國大選前押寶美國總統川普，但這些側翼、立委過早表態，卻不斷打臉，弄到自己好像精神分裂，選前大罵中共同路人，選後恭喜台美友好，是真的把美國人都當笨蛋了嗎？

許多網軍，或疑似機器人跑到AIT去灌爆人家臉書，王鴻薇直呼，「拜託！在台灣選舉玩玩就算了，外交關係何等嚴肅，1450可以不要秀下限嗎？你們要小英政府怎麼再去跟民主黨修復關係？」呼籲民進黨，錯估國際情勢傷很重，該認錯要認錯，這些梗圖網軍部隊真的救不了你，回歸務實外交，減少對立操弄，才是當務之急。

(中時新聞網)