住民黃國權11月11日百歲生日，台中慈濟護理之家今日提前幫他慶生。（台中慈濟護理之家提供／陳淑娥台中傳真）

住民黃國權11月11日百歲生日，台中慈濟護理之家今日提前幫他慶生。（台中慈濟護理之家提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈濟護理之家的住民黃國權11月11日百歲生日，護理之家今日提前幫他慶生，黃太太捐款為先生植福，也一併捐出親友祝壽紅包，回饋給護家照顧更需要的弱勢族群。

11月11日是黃國權的百歲生日，家人與台中慈濟護理之家特地安排賀壽活動，花蓮、台北各地親友聞訊前來共聚一堂。會場布置簡約卻洋溢溫馨，記錄著黃國權與家人過去在世界各地足跡的相片，重現風采奕奕的模樣，勾起所有人對他溫暖的回憶。

黃國權入住慈濟護理之家3年7個月，黃太太看在眼裡、感受最深，他說，先生接受專業團隊照顧，百歲人瑞還能有明顯紅潤的氣色，狀況愈來愈好，讓家人既安心又感動。黃太太將感恩的心化為實際行動，捐出15萬元外，再加上親朋好友祝福紅包也一起捐給護家，希望能幫助更需要的人，為先生植福田。

黃國權來自香港實業家，在台經商多年，他的繼子謝景貴說，當全球各地發生重大災難時，慈濟發動募心募愛行動，不論是海內外的需求，包括希望工程等，叔叔行善從不吝於付出，溫文儒雅的態度是讓人忍不住接近的親切長輩。叔叔年歲漸長後身體機能退化，家人加上看護24小時照顧、三班輪流兩年多，再無微不至仍感心餘力絀。

台中慈濟護理之家負責人莊淑婷表示，黃國權當初入住時，健康狀況確實有待改善，護家團隊搭配慈濟醫院的就醫品質，目前保持十分穩定。難得的是黃太太一家人捐款的心意，如此一來，護家除了原有的社政床外，也有機會讓邊緣戶來接受照顧，很感恩善的循環、大愛的付出。目前台中慈濟護理之家舉辦過多次百歲賀壽活動，顯示照顧的品質與經驗日日臻上。

(中時 )