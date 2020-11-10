三峽龍埔居民不滿新北市府辦理土地徵收時，以捷運設施用地向地主和民眾說明，今年5月卻通過都市計畫變更為捷運開發區，給建商蓋房，質疑是美河市翻版，組自救會今到新北市府大樓前抗議；新北市捷運局指出，土地徵收依大眾捷運法採與地主共同開發方式辦理，且估價報告中採最高估價價格與地主協議，優於徵收價格。

龍埔里反徵收自救會指出，三峽龍埔捷運機廠站（LB05）開發，市府估價報告先畫靶再射箭，引用荒謬鑑價報告，標的物如墳墓旁高度嫌惡設施等不對等區域，坑殺農民土地，完成低價收購，收購後啓動捷運聯開案再以低成本，高售價，銷售房屋而獲得暴利。

自救會也說，協議價購過程脅迫農民簽同意書，協議價購變成「脅迫價購」市價收購、變成「低價收購」。這種以農地賤價收購後，再與建商聯合開發的手段令農民所不容。要求撤回捷運開發區恢復捷運設施用地、反對強徵民地圖利財團、反對「圈地」、「炒作」、「圖利財團」手段，拒絕成為美河市翻版。

新北市捷運局指出，目前機廠用地協議價購依土地徵收條例採市價評估，有別於美河市聯合開發案以公告現值加成補償，且估價方式是將14.1公頃土地合併效益納入，提升地主權益，初步評估開發後，地主權益可增值6成以上，目前達成協議地主約8成參與或保留開發權利，2成領取土地補償款。

新北市捷運局強調，開發過程透明公開，將邀集參與開發地主，說明未來產品規畫、地主最低分回比例等招商條件，聽取地主意見檢討後，再公開徵求並以評選方式擇定最優投資人，開發大樓並將由地主優先選屋。

新北市捷運局表示，在報請內政部徵收前，採取地主除了徵收以外，第二選擇讓地主共享捷運開發效益，以順利推動捷運三鶯線建設，儘早提供三鶯地區便利舒適的大眾運輸系統。

(中時 )