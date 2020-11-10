經過多日預告將會推出雙11優惠後，Google Store終於揭曉了今年的優惠內容，主要針對Pixel 4系列進行降價，喜愛這一系列手機的朋友可以把握機會入手。

根據Google Store顯示的資訊，Pixel 4（S855搭配6GB+64GB）原價NT$24600，降價到NT$18450，省下6900元。128GB款式從NT$27600降價到NT$20700，省下6900元，目前官網顯示白色款式128GB已缺貨。Pixel 4 XL（S855搭配6GB+64GB）NT$29550降價到NT$22162.5，省下7387.5元；128GB從NT$32500降價到NT$24412.5，省下8137.5，目前黑色、白色都是缺貨中。

不同於其他機種，Pixel 4系列是唯一搭載了Soli雷射晶片的款式，可透過隔空手勢操作(由螢幕前方揮動手掌，可按照習慣選擇由左劃到右，或是由右劃到左的手勢)來切換歌曲、或是將來電靜音、將鬧鐘靜音等。目前支援了Spotify、YouTube、YouTube Music等應用程式。根據日常使用，若是你經常跟三五好友一起在家吃炸雞、吃披薩，手指油油的不方便觸控手機時，Soli的隔空手勢就相當好用！是其他手機無法支援的特別功能！

Google Store上其餘的Pixel手機，目前都以原價銷售，Pixel 5（S765G搭配8GB+128GB）NT$18990價格沒有改變，但是先前Google提供在地嚮導可以9折購買Pixel 5的優惠持續到11月15日，仍可把握機會使用。而Pixel 4a 5G（S765G搭配6GB+128GB）則是現正提供預購，價格是NT$15990。Pixel 4a （S730G搭配、6GB+128GB）則是NT$11990。

針對其他產品，價格也沒有其他變化，智慧音箱部分Nest Audio 價格仍是NT$3180，

Nest mini 則是NT$1785。而Chromecast 仍以NT$1445銷售。不過若是合購Nest mini以及Chromecast（放入同一筆訂單來結帳），可省下750元。

Google官網沒有顯示本次針對Pixel 4系列以及Nest mini以及Chromecast的合購優惠會提供到何時，最保險的時間點應該設定在11月11日前。也令人好奇，Google會不會在11月11日當天再提供其他的優惠？有興趣的消費者可以進一步鎖定官網資訊。

(科技)