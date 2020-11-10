我方今年再度無法參與WHA視訊會議，對此國民黨立院黨團發表聲明，呼籲對岸當局，若持續以任何形式打壓中華民國的國際生存空間或以武力恫嚇台灣2300萬全體國民，只會讓兩岸人民的心理距離及實質關係越拉越遠，無助與兩岸關係的推動及發展。

國民黨團表示，參與世界衛生組織、爭取國際生存空間及外交發言權一直是中華民國最重要的外交工作，自2017年以來，我方已四度無法出席會議及世界衛生組織（WHO）相關會議及活動，對我國及世界衛生組織都是一大損失，國民黨團對此深表遺憾。

國民黨團指出，回顧自去年底爆發新冠肺炎以來，我國在全民的共同努力及配合下積極防疫及防止病毒擴散，我方防疫的重要數據、經驗可與世界各國共同分享，並可進一步促進國際交流及經貿往來可儘速回復正常，我國願為對抗新冠肺炎做出實質的努力及貢獻。

國民黨團呼籲對岸當局，若持續以任何形式打壓中華民國的國際生存空間或以武力恫嚇台灣2300萬全體國民，只會讓兩岸人民的心理距離及實質關係越拉越遠，無助與兩岸關係的推動及發展。

國民黨團強調在維護「全球衛生安全體系」、「世界健康人權」及「維護全民醫療人權」之全民共識下，參與WHA及WHO相關會議、活動為全民及政府共同的期待與目標，建議政府以「務實的外交作為」展現參與國際社會之能力及企圖心，放棄「政治優先」、「大內宣」的外交決策模式。

國民黨團全力支持政府積極以「務實外交方式」參與國際衛生及防疫工作，展現中華民國貢獻國際社會之決心，並維護台灣2300萬全體民眾基本之健康權。

(中時 )