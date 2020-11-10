交往10年的女朋友也可能偷吃！一名男網友難過發文表示，與女友視訊時，對方一開始說自己在家，結果一個不小心翻身，竟發現女友躺在一張陌生床上，身旁還有一名半裸男子，瞬間驚覺自己綠爆。

原PO在臉書「戀愛公社」發文表示，最近工作繁忙，沒有多餘時間約會，就趁值夜班的空檔與女友視訊。女友一開始說她在家，因為身體不舒服躺在床上，聊到一半一個翻身，卻露出她說謊的馬腳，其實對方不在家，是在旅館，身邊還躺著一名半裸男子。

驚見綠爆一幕，讓他崩潰直呼「我只想好好交個女友，10年感情我好不捨，是我的問題，還是女友是慣犯？心情好糟…」。

網友看到貼文紛紛留言安慰「10年車也該換了」、「別人的老婆讓你睡10年，你賺到了」、「女朋友跟別人開房間還敢跟你視訊，是你好騙，還是她根本不在乎你」、「直接放生」、「跟別的男人在床上都敢跟你視訊，表示她想分手啊」。

(中時新聞網)