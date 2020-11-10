為了振興經濟，行政院推出「三倍振興券」，希望振興經濟，但相對馬政府因應金融海嘯推出的「消費券」、限制較多，如在2009年曾獲千萬消費券捐贈的社福團體，至今卻僅有約400餘萬元的三倍券捐款，相差甚多，有社福團體就說，雖然此次政府提供數位券可以直接捐款，但規則過於複雜、成效並不如想像來得好。

該社福團體指出，收到三倍券捐款達490餘萬元，其中有41萬6700元為認養人捐出三倍券予認養童，而數位捐贈的僅有68筆，數位捐贈總金額為13萬6000元，該社福團體推估，數位捐贈不如預期原因包括許多銀行的系統一開始並未條例各社福團體，而數位捐贈消費者仍得在其他地方消費滿3000元，社福團體才會收到2000元，規則過於複雜。

有社福團體指出，至今收到總額是25至30萬左右，但全數都是紙本振興券，「一個數位的都還沒收到」；另一社福團體表示，2009年消費券收到達300萬元，但至今振興券僅合計數位與實體僅有27萬元左右。

而部分經營庇護工場的社福團體指出，三倍券難以振興庇護工場，「畢竟收到200元振興券，還是要拿去銀行兌換，而且還是200元」，直呼「三倍券真的沒有振興到社福團體」。

(中時 )