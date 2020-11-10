網石公司(Netmarble Corporation)MMORPG手機遊戲《A3：STILL ALIVE倖存者》，今天正式在全球推出，子公司棒辣椒(6468)將可收取服務費用；近期中職總冠軍賽剛剛落幕，挾著棒球的餘威，《全民打棒球Pro》即將在11月18日推出，兩檔強作上市，棒辣椒營運熱度加溫，法人估計，第4季營收及獲利將大幅成長，單季每股盈餘挑戰4元以上。

《A3：STILL ALIVE倖存者》在韓國上市成績前三個月換算台幣分別為2.3億元、2.9億元及2.5億元，在台灣事前登錄50萬人，估計A3上市後，一個月營收貢獻2億元，以棒辣椒抽取4％利潤，兩個月預期貢獻0.15億元到0.16億元，約每股盈餘挹注1.2元。

《全民打棒球Pro》則由棒辣椒自行營運，可全數認列營收，在營收表現上相對亮麗，《全民打棒球Pro》以經典棒球遊戲IP《全民打棒球》為基礎，依中職獨有的例行賽制設計單人模式、可扮演球團教練的「模擬聯賽」、與其他玩家切磋的「友誼賽」等玩法；同時操作模式也進行優化，讓玩家更容易上手。

以過去第一代《全民打棒球》及韓國上市後熱度預期，台灣每月營收有望貢獻1億元，一個半月營運推估1.5億元營收，該款遊戲毛利率以25％計算，每股貢獻度可達3元。法人估計兩款遊戲推出，將為棒辣椒第4季貢獻每股盈餘超過4元，全年每股盈餘上看6到6.5元。

(時報資訊)