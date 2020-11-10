時序步入秋冬，歐美再度爆發第二波新冠肺炎疫情，鴻海(2317)鑒於疫情蠢動提前部署應戰，已提前完成50萬片印有「Made In Taiwan」、「MD」及「鴻海Logo」的雙鋼印口罩捐贈，給予新北市政府第一線防疫工作人員使用。

因應新冠肺炎疫情年初爆發，鴻海2月初即在內部啟動口罩產線規畫，包括相關機台設計、模具開發與組裝均自主完成，在3月試產並申請認證。在政府宣布採取「定量徵用」政策後，對於可自由調配的產能額度，集團即開始推動相關捐贈計畫。

鴻海表示，捐贈新北市政府的首批口罩已於9月1日交付，提供第一線緊急救護出勤人員、清潔隊員及環保公害稽查人員使用，並配合政府口罩徵用要求，調整產線為雙鋼印口罩並加緊趕工，將原定下旬交付第二批口罩時程提前至6日，累計已捐贈100萬片口罩。

其中，在政府宣布規定「口罩國家隊」需量產雙鋼印口罩前夕，鴻海生產口罩是否保留原鴻海Logo鋼印設計，曾引起網路熱烈討論。對此，鴻海從善如流，除配合政府規定加蓋「Made In Taiwan」、「MD」鋼印外，仍保留原鴻海Logo鋼印設計。

鴻海表示，集團MIT自製口罩在政府定量徵用期間，也善用可調配產能額度，除了先提供40萬片口罩讓公司員工登記領取使用外，同時亦以成本價格，滿足在台灣超過20家關聯企業的採購需求，在防疫物資上發揮集團分工分享的力量。

除了新北市政府外，鴻海已先後捐贈口罩給予新北市土城廠區鄰里及全台10個社福團體，累計已提供社會逾100萬片口罩防疫物資。未來將繼續配合政府口罩徵用，並以持續回饋社會方案落實企業社會公民責任，為台灣防疫前線工作盡一「片」心意。

(時報資訊)