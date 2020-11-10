一零四(3130)旗下104人資學院最新發表2020～2021《台灣地區薪資福利調查報告》，今年受到疫情壓抑，平均年薪總額64.1萬元，僅年增0.7％，近3年幾乎停滯；而平均月薪的整體調薪率2.9％，創5年新低，並首度跌破3％。

調查指出，年薪總額包含年本薪(平均月薪乘以12個月)、津貼、固定保障年終/年中獎金、以及績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金；因多數企業的薪資結構已連動個人績效，當景氣愈好，變動將金愈能拉高年薪總額。104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，受到肺炎疫情的影響，今年平均年薪總額64.1萬元，只比去年增加5000元，增幅0.7％。

月薪的整體調薪率平均為2.9％，首度跌破3％，創5年最低。四大產業中，傳統製造業薪情最差，調薪率僅2.7％，電子製造業、一般服務業2.8％，知識密集服務業調薪3.2％，顯示全球疫情尚未穩定，企業多採取保守政策緊縮人力成本。

不過，藍灰領表現不俗，6種藍灰領職缺年薪總額高於全體平均，其中4個與營建相關，包括：營建主管、工地監工/主任、營造工程師、水電工程師，反映近期房地產火熱，甚至引來央行示警房市泡沫，104人力銀行11月線上工作數，營建相關產業增幅更達41％。藍灰領當中，營建主管年薪107.2萬元高居榜首，同為主管職，已超越業務主管、產品企劃主管、mis網管主管、財會主管、人資主管、行銷企劃主管、以及品牌公關等主管。

此外，新鮮人起薪微成長，學士3萬1227元，年增756元；碩士3萬5661元，年增446元。

(時報資訊)