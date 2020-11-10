台中市長盧秀燕10日表示，疫情期間許多人無法出國，新社花海暨花毯節堪稱台灣版的普羅旺斯，讓大家不用出國就能欣賞最美風景。（盧金足攝）

今年台中新社花海與台中國際花毯節分別步入第15周年與第10周年，是定期舉辦的大型花卉活動，市長盧秀燕10日表示，「風景美得不得了！」疫情期間許多人無法出國，新社花海暨花毯節堪稱台灣版的普羅旺斯，讓大家不用出國就能欣賞最美風景。

農業局長蔡精強專案報告「2020新社花海暨農特產品行銷規畫」，農委會種苗改良繁殖場打造30公頃花海，新社花海暨台中國際花毯節11月14日至12月6日登場，運用花卉打造大型迷宮，另設有「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」4大主題及農特產品行銷區。

觀旅局長林筱淇專案報告「2020台中國際花毯節-愛麗絲花境探險」，台中國際花毯節占地1.8公頃、使用10款花種、近25萬株花草打造，今年主題為「愛麗絲的花境探險」，運用花卉打造大型迷宮，10米高紅心皇后將成為打卡亮點，預估全台有250萬人次到訪，與30家民宿業者合作推出住房優惠專案，提升觀光效益。

盧秀燕說，大型花卉活動市府越辦越有經驗，除能發展農業經濟行銷台中山城外，更帶動山城基礎建設；此次感謝中央、農業局及觀旅局合作規劃，建設、交通、環保、警察、民政局及區公所協辦，歡迎民眾把握展期到台中遊玩。

針對防疫措施，新社花海與台中國際花毯節工作人員與遊客進入展區一律戴口罩、熱門拍照點位規畫安全社交距離地面標示、展區入口量額溫、飲食區架設隔板。

建設局已將花海周邊道路，包括華豐街(興中街至華豐五街

)、東湖街一段(興社街一段至新社區第四公墓)、東湖街二段(東湖街二段42號至東湖街二段28號)燙平工程提早於6日完工，讓大家開心賞花。

(中時 )