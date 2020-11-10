yes123求職網10日公布最新「年終獎金期望與職場考績調查」，結果發現，截至今年11月初，有64％的公司「已經確定會發年終獎金」，低於去年同期的71.7％，比例創下五年來新低！yes123求職網發言人楊宗斌表示，疫情持續衝擊內外銷產業，特別是重災區的觀光業、航空業、餐飲業，相關從業人員年終獎金數字恐怕不太樂觀！

此外，有近三成（29.7％）企業「尚未確定發不發年終獎金」，還有6.3％的企業「已經確定不會發年終獎金」，相較去年同期的3.8％，確定不發年終獎金的企業比例也提高。

至於員工對年終的期待，調查顯示，三分之二（66.7％）的上班族預估自己能領到年終，年終獎金的「期望值」平均0.94個月，與去年調查的1.08個月相比，縮水0.14個月，員工「期望值」也創下五年以來的新低！若年終獎金不如預期，也有54.9％的上班族透露會因此考慮離職。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，新冠肺炎疫情持續衝擊內外銷產業，特別是重災區的觀光業、航空業、餐飲業，相關從業人員的年終獎金，數字恐怕不太樂觀；至於出口導向的企業，必須觀察接下來到農曆年前，是否有轉單或急單加持，年終才有反彈的機會。

楊宗斌並預估，即使保持獲利的業者，也有可能選擇「保留盈餘」，緊縮發獎金與舉辦尾牙的開銷，藉此度過未來景氣仍不透明的明年，但所幸整體而言，推估年終獎金發放狀況，應不會比金融海嘯時期慘烈。

(工商 )