今年馬來西亞APEC改為視訊方式，於11月20日舉行，總統蔡英文委由台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖代表。張忠謀今日表示，疫情後將是數位科技非常有影響力的世界，台灣有充分經驗和實力可以貢獻給APEC國家，也能為台灣贏來支持。
張忠謀曾在前總統陳水扁時代，代表出席越南APEC經濟領袖會議。蔡英文上任後，曾請親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表。
2018年巴布亞紐幾內亞APEC會議時，改由張忠謀代表蔡英文，當時張忠謀還與美國副總統彭斯、前日本首相安倍晉三等外國領袖會面。
2019年智利APEC，張忠謀也受邀擔任領袖代表，但是當時智利首都出現暴動，當年APEC會議臨時取消。
張忠謀在總統府記者會中表示，這一次不是現場會議，還是有不少遺憾，以前有好幾個朋友這次都見不到了；但在疫情這麼嚴重的時刻，還能開這個會議，也表示數位科技在未來的地位。
張忠謀認為，這次APEC主題是如何控制疫情、在疫情下發展經濟，以及疫情後的展望。事實上，台灣控制疫情做的非常好，在未來展望方面，疫情後就是數位科技非常有影響力的世界。在疫情中，台灣也有充分利用數位科技，相關經驗可以貢獻給APEC國家。台灣有充分的準備和實力，能對APEC有很大貢獻，也能為台灣贏來支持。
(工商 )
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