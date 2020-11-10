經濟部統計處公布今年第3季電腦及資訊服務業營業額996億元，年增5.1％，其中電腦程式設計業742億元，歷年同季新高，年增4.5％，主因電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及網路資安等多元整合服務增加所致；資訊服務業253億元，為歷年單季新高，年增6.7％，主因疫情帶動宅經濟服務需求，致網路平台服務收入增加，加上雲端資料處理與備份系統服務等業績成長所致。

至於第3季專業技術服務業營業額805億元、年減2.6％，統計處指出，其中管理顧問業因工程及財務管理顧問業務增加，致營業額年增1.6％；廣告業及市場研究業則因平面媒體、電視行銷及房地產等廣告收入減少，致年減6.4％；專門設計業因電子產品設計需求增加，加上室內空間等設計接案量成長，年增1.6％；攝影業年減4.9％，主因室內、戶外海報影像輸出服務業績衰退，加以結婚對數減少影響婚紗攝影業績所致。

在租賃業部分，第3季營業額350億元，年增1.1％，其中機械設備租賃業雖工業用機械設備租用需求增加，惟辦公用及舞台燈光音響等設備出租業績下滑，致年減1.7％；運輸工具租賃業235億元，為歷年同季新高，年增2.2％，主因企業用戶長租業務穩定成長，以及汽車租賃業者多元化經營所致；個人及家庭用品租賃業年增0.5％，主因戶外運動、休閒娛樂及家庭用品出租業績成長，惟影音碟片出租需求下滑，抵銷部分增幅。

(工商 )