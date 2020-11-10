含萊克多巴胺美豬及30月齡以上美牛明年即將開放進口，民團表示，美國大選後是重新協商萊豬進口的時間點，要求蔡政府立即重做健康風險評估，採取新的科學證據為基礎，重新向美方溝通萊劑的健康疑慮，也應針對民意的反彈暫緩開放萊豬的所有行政命令。

民間反瘦肉精毒豬聯盟今(10)召開記者會，發言人李建誠表示，美國第46屆總統拜登的勝選演說提到要集結科學與希望的力量，並捍衛民主，蔡政府應以反萊豬民意為依歸，順勢向美方提出須蒐集更多科學證據的健康風險評估，並暫緩所有行政命令，如此才符合拜登強調的科學和民主普世原則。

曾任職生產萊劑的禮來公司(Eli Lilly and Company)的獸醫師程嘉華指出，2020年6月美國動物法律保護基金會(ALDF)對萊劑的最新聲明指出，萊劑具有類似搖頭丸和安非他命的影響，會讓動物患有震顫，產生緊迫反應，同時美國FDA收到無數的工人和消費者投訴，出現各種身體不適的報告。

她說，馬政府開放萊牛規範有不盡完善之處，但民進黨執政卻是全面失守，包括安全容許值單位、牛豬分離和產地標示都是一錯再錯，且開放萊豬的命令已對國產豬價格造成衝擊，加上加豬、美豬價格偏低，也都有使用萊劑的風險。

前美牛專家會議代表蘇偉碩醫師表示，衛福部的風險評估報告違反了WTO動植物衛生檢驗檢疫協定(SPS agreement)第五條第二款的規定，沒有將現有的科學證據納入考慮，這份風險評估報告違反國內法律和國際條約，應該「打掉重做」。

蘇偉碩強調，針對開放應依法重組風險評估諮議會，並尊重專家學者意見，重視科學與民主的台灣才是美國值得信賴的友好夥伴。

記者會預告，下周日11月22日反萊豬凱道遊行前，蔡政府和國會應朝野取得共識暫緩萊豬開放，呼籲蔡政府勿一再漠視民怨，否則人民會將責任指向完全執政的民進黨政府。

(中時 )