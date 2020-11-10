淡海輕軌第一期藍海線15日通車，新北捷運公司與淡水知名在地企業 「有豐食品股份有限公司」及 「海邊走走」推出通車限定包裝的「北海鱈魚香絲」及「花生愛餡蛋捲」周邊商品，也與一卡通合作推出通車限定的熊大、兔兔紀念套票組，限定商品通車當天同步在淡海輕軌紅樹林站及漁人碼頭站售票處及商品館開賣

新北捷運公司表示，藍海線將通車，北海鱈魚香絲「淡海輕軌藍海線通車紀念包」，外觀以藍海線沿途特色景觀藍海橋與輕軌列車為主軸，包裝內部則以彩蛋方式呈現藍海線通車訊息，首批限量發行5萬包，每包售價50元，民眾除可於淡海輕軌紅樹林站及漁人碼頭站購買，同步也將於桃園以北的7-11開始上架銷售。

藍海線通車紀念一卡通套卡也取得LINE FRIENDS授權，共發行熊大版及兔兔版2款，為專屬於淡海輕軌藍海線通車設計的特別紀念版。每款套卡內含一張一般卡及一張造型卡，每套售價290元，15日起於淡海輕軌紅樹林站及漁人碼頭售票處搶先首賣，數量有限售量為止。

「海邊走走」也與淡海輕軌異業合作，推出藍海線通車限定包裝，淺藍色的外盒上，以手繪風呈現淡海輕軌列車駛上藍海線重要地標藍海橋的圖樣。

吳國濟表示，淡海輕軌通車以來，積極整合輕軌沿線淡水在地商家資源，推出一日券優惠圈，同時與新北市觀光工廠合作進行周邊商品開發，辦理行銷活動，吸引觀光客造訪輕軌，藍海線通車後，遊客將可更便利的到訪漁人碼頭，預期可帶起另一波的觀光熱潮。

海邊走走與北海鱈魚香絲藍海線通車紀念包。（新北捷運公司提供／葉德正新北傳真）

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