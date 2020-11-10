先前提及對於多頭而言，美股的頸線必須守住，即便跌破也要迅速站回，頸線攻防戰是11月美股重點。結果11月第一週，多方旋即表態，道瓊週K線拉出長紅，化解了M頭疑慮，10月底的跌破頸線成為假跌破！

隨著市場預期後續紓困案進度可望加速，加上民主黨要加稅和加強監管恐有一定難度下，道瓊回到28000點以上。台股與美股連動，受到美股轉強激勵，加權指數11月第一週週K線也拉出長紅，11/9日更來到13149點，再創歷史新高。大盤今年10月底的跌破季線成為洗盤，目前重回多頭架構中。

多頭架構的選股，重點回到觀察資金的最新流向。美國總統大選告一段落，一個重大變數結束對投資人是有利的，代表一個不確定因素消失；儘管川普也會訴諸法律程序，徒增短期政治風險因子，但以資金的動向來看，市場已因應拜登勝選進行投資方向的調整。

拜登在選前提出施政藍圖，與川普不同之處在於經濟、財政、外交、能源、醫療等方向，其中拜登主張對抗氣候變遷，提出2兆元綠色能源政策，這對綠能產業中長期發展有利，這也是今年7月提醒投資人要提前卡位太陽能股與風力發電股的主因。

繼綠能後，由於拜登強調與盟國的關係，支持重返國際貿易組織等，市場也預期美中兩國貿易衝突不像川普時期劍拔弩張，特別是對於華為與中芯禁令可能減弱，也讓資金流向IC設計及相關供應鏈，如聯發科、立積、旺矽、雍智等，與5G光通訊族群，如穩懋、光環、華星光等。另外，拜登當選，不僅要擴大政府支出，並支持大規模紓困，此舉對美元後勢不利，台幣升值將持續，台幣升值有助於資產價值提升，對於資產股有利，如士紙、南紡、東和，也要追蹤。

目前正值台股第3季財報與10月營收密集公布期，預期對於數字的股價調整將進行至11月中旬；後續將由集團與法人的年底作帳行情以及各上市櫃公司2021年展望的畫夢行情接棒，選股以具集團概念且2021年展望佳的個股為先，當中以台積電集團如創意、精材，以及相關供應鏈如家登、萬潤、均豪等，明年展望仍佳，後續可持續留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)