中國第十九屆五中全會結束後，國泰投顧表示，儘管「十四五規劃」之細節尚未公布，但預料中國將持續以強化5G網路、互聯網、寬頻、AI、大數據等科技數位化發展。

國泰投顧表示，今年受疫情封城影響，全球主要經濟體幾乎經濟均呈現衰退，中國因擁有龐大內需市場，且受惠近幾年電子商務急速成長的帶動，令線上消費成為撐起中國經濟主要關鍵，IMF預估中國今年經濟成長率約1.9％，為Covid-19衝擊下少數維持正成長國家，預估明年將有約8.2％成長。

國泰投顧進一步指出，中國第二季以來在內循環帶動下，基本面逐季轉佳，資金持續流入中國股市，且政策面延續寬鬆，均有利中國股市後市發展，而「十四五規劃」著重科技創新，並期打造網路與數位強國，建議投資中國宜側重線上消費、5G、物聯網等相關題材。

因為第十九屆五中全會中除了總結十三五規劃的成果外並通過「十四五規劃」和「2035年遠景目標」，國泰投顧說，「十四五規劃」主要兩大主軸為(1)加快培育內需體系，促進國內國際雙循環(2)提升科技創新能力，以建設製造強國、質量強國、網路強國及數字中國。因此，消費、5G、物聯網等是投資陸股的主軸。

(工商 )