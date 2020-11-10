療傷天后辛曉琪即將於年底在台中、台北舉行3場演唱會，沒想到近期在臉書社團「爆廢公社」中，竟有一位31歲網友透露自己的房東太太頻頻獻殷勤，還邀請他一起參加辛曉琪演唱會。讓辛曉琪笑著表示，「趕快來演唱會告白吧。」

最近時常在臉書上和歌迷互動的辛曉琪，接收到許多歌迷的點歌需求，改動歌單的次數已超過了前年的小巨蛋演唱會。辛曉琪說，年底演唱會歌單保證有驚喜，她也歡迎歌迷朋友與喜歡的人一起來參加演唱會，在演唱會的浪漫氛圍下趁勢告白，也笑稱自己的歌曲不管是〈領悟〉、〈味道〉還是〈迷途〉的確是陪伴了許多人的人生感情路，對於網友爆出房東太太熱情邀約房客來看演唱會她也表示，「也許來到演唱會上趁勢告白會更容易成功。」

最近已經進入了緊鑼密鼓的演唱會籌備階段，除了定期練唱和運動維持最好的狀態，辛曉琪也在臉書透露了幾首將於年底演唱會上演唱的曲目，有別於〈領悟〉、〈味道〉等演唱會必唱曲，部分歌曲居然是許久沒演唱的壓箱寶，例如〈荒唐〉及〈無聲雨〉等隱藏版曲目，立即引發歌迷騷動，紛紛在臉書上留言點歌。

特別的是，辛曉琪這次也會演唱別人的歌，她已經準備了一份「國台粵英大全餐」，不但包括台、英語經典歌曲，也有自己在疫情期間因追劇聽見而深受感動的歌曲，她希望藉此用歌曲向自己生命中許多重要的音樂人物致敬，包括張國榮、李宗盛、音樂製作人楊明煌以及偶像麥可傑克森等，呼應「回報以歌」的主題。 辛曉琪「回報以歌」2020巡迴演唱會將於12/19於台中惠蓀堂、12/26以及12/27於台北國際會議中心KICC舉行，請洽KKTIX官網以及全台全家便利商店famiport。

辛曉琪將於12月舉辦三場巡迴演唱會。（三元素影藝提供）

(中時 )