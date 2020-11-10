美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq： MU）今日宣布全球首款176層3D NAND快閃記憶體已正式出貨，實現領先業界的儲存容量和效能。美光新推出的176層技術及先進架構，可大幅提高資料中心、智慧邊緣運算以及手機裝置等儲存使用案例的應用效能。

美光技術與產品執行副總裁Scott DeBoer說：「美光的176層NAND為業界樹立了新標竿。此層數比最接近我們的競爭對手高出近40%。結合美光的CuA（CMOS-under-array）架構，該技術使美光得以維持在產業中的成本領先優勢。」

美光的176層NAND是美光第五代3D NAND以及第二代替換閘（Replacement Gate）架構，為市場上技術最先進的NAND節點。與上一代的高容量3D NAND相比，美光176層NAND的讀取延遲和寫入延遲改善超過35%，可大幅提高應用的效能。美光的176層NAND採用比同業最佳競品還要小30%的晶粒，提供小尺寸解決方案。

美光執行副總裁暨業務長Sumit Sadana說：「美光的176層 NAND有助於客戶實現突破性的產品創新。我們正廣泛地將這項技術使用在所有可能採用NAND的產品線中，並為使用NAND的所有領域帶來新價值，尤其是5G、人工智慧、雲端及智慧邊緣運算的成長機會。」

憑藉其通用的設計和領先業界的儲存容量，美光176層NAND是眾多領域技術不可或缺的重要元件，包括手機儲存、自動駕駛系統、車載資訊娛樂系統以及客戶端和資料中心固態硬碟（SSD）。

美光176層三層單元3D NAND已於美光新加坡晶圓廠量產，並透過 Crucial 消費型SSD產品系列向客戶出貨。美光預計於2021年度推出採用此技術的其他新產品。

(時報資訊)