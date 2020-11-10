20201109《旗開得勝》大肌肌猛男狂跳脫衣秀 美女主播羞喊「受不鳥」

許多人常在廟會看到電子花車女郎或猛男秀，一名猛男「阿良」最近上節目分享工作秘辛，透露工作中最討厭遇到喝醉的客人，他為了自保都會穿兩、三件內褲，一開場，阿良便現場表演一段猛男秀，撕掉上衣露出精壯胸肌，還拉著美女主播林佩潔從上一路摸到腹肌，令她害羞到說不出話。

有三年猛男秀工作經驗的「阿良」劉恭良最近上《旗開得勝》分享秘辛，提到工作內容，阿良便現場示範猛男秀，讓女主持人林佩潔從上摸到下，她笑炸說：「我已經說不出話」。而阿良透露起初是一名健身房的同事介紹才入行，自己白天還是在健身房當教練，晚上到猛男秀工作，賺錢貼補家用。

阿良表演不完全走情色路線，也可以很風雅的吟詩作對。（圖／旗開得勝）

林佩潔好奇阿良的家人是否反對？阿良回應家人知道後，只提醒他「安全第一」就好，其他放手讓他自己去闖，而他的工作時間是凌晨12時到2時，有些健身房的學員知道他在做猛男秀，阿良都會害羞請他們不要來，笑說：「太奇怪了，形象不一樣」。

阿良遇過瘋狂粉絲傳裸照、逼舔胸、衝上台摸肌肌。（圖／旗開得勝）

阿良承認有遇過男性瘋狂粉絲，在社群網站上傳裸照給他，後來知道阿良有女朋友，便會自己停手，後來都變成好朋友，他也遇過有女客人喝醉酒，衝上台把衣服拉開，叫阿良舔她胸部，此時阿良便會請安管上台幫忙，把女客人拉開，才解決一場僵局。

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(中時新聞網)