台北市長柯文哲被媒體詢問會不會和國民黨革實院長、台北市議員羅智強「羅柯結盟」？柯文哲回答：「想太多」。羅智強今天在臉書發文說，他覺得柯文哲的回答是：「想太少」。羅智強認為，若是「台北市長選舉的同盟」，他一秒都不同想的答案是「不會」；但若是「推動市政進步的同盟」、「制衡者的同盟」他也一樣一秒都不用想，答案是「Why not？」

羅智強說，「羅柯同盟」真的是「想太多」嗎？從政黨的主體性來看，他不會也不可能和柯文哲「同盟」。他的目標就是爭取2022代表國民黨參選台北市長，如果初選勝出，他有信心為國民黨贏回台北市；但若初選輸給其他國民黨同志，他也會100％支持國民黨初選勝出者為國民黨贏回台北市。

他說，所以，如果是指台北市長選舉的「羅柯同盟」，不用想太多，除非民眾黨不推派人選、決定支持國民黨，答案是，「想都不用想」。然而，在選舉之外，羅柯同盟，真的是「想太多嗎？」

羅智強指出，首先，在促進台北市的建設發展上，只要是對台北市有利，即便政黨不同，羅柯為什麼不可以合作？

他說，他一當選台北市議員，第一件事就是宣布，不接受違建的關說請託，這當然不是容易的決定，他必須承受很大的選民壓力。他不只以身作則，還建議柯文哲建立制度，杜絕民代對違建的關說請託。柯文哲也接納了這個建議，提出了「違建爭議處理委員會」的新作法。

羅智強指出，當這個新機制送進工務委員會，他也是第一個表態支持的，所以柯文哲在接受媒體訪問，問及處理違建的新作法時柯文哲說：「像羅智強就很有氣魄，他完全不接受這種違建的陳情，如果每個議員都像羅智強這樣有guts、氣魄，讚啦！」

他說，他「不分黨派、就事論事」地建議並支持柯文哲杜絕違建的關說請託，而柯文哲也能「不分黨派、就事論事」地肯定他以身作則，拒絕違建的關說請託請問，這樣算不算「羅柯同盟」？

此外，他也建議並支持柯文哲的囤房稅政策、限制建築物懸掛競選看板政策、推動台北市公投自治條例的修正還權於民……，他還率先為台北市砲轟中央廢印花稅，他提出的論述，也被柯文哲採用，成功擋住了中央，為台北市保住了每年50億的財源。請問，如果能夠捍衛台北財政、推動台北建設、實現台北正義、改善台北環境，羅柯為什麼就一定要因為政黨的分別，就一定不可以同盟？

羅智強也說，其次，在制衡國家執政者的角色上，面對民進黨的濫權獨霸，現在，在野黨合作，都不一定能夠制衡民進黨，何況是不合作呢？

羅智強以捍衛新聞自由為例表示，當柯文哲在中天關台風波中，挺身為新聞自由發聲，他第一時間喊讚；同樣的，即便他不喜歡陳水扁，當陳水扁提醒民進黨「台灣不能只有一種聲音」時，他也一樣不吝給予肯定。請問，這算不算「羅柯同盟」？

羅智強強調，所以，如果說是「台北市長選舉的同盟」，他一秒都不用想，答案是，不會。但如果是「推動市政進步的同盟」，是「制衡者的同盟」他也一樣一秒都不用想，答案是，「Why not ？」

(中時 )