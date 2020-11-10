為了更瞭解年輕族群觀看 YouTube 影音的偏好及行為，YouTube 與受年輕人喜愛的社群平台 Dcard 一起進行「『年輕人，你在看什麼？』YouTube 閱聽習慣調查」，分享 18 至 24 歲的年輕族群觀看網路影音平台的偏好與特性。根據今(10)日公布的調查結果，有 37% 的年輕人最喜歡在 YouTube 上觀看「娛樂/搞笑」的影片，有 17% 表示最喜歡「音樂」影片，而其他類型也均有「死忠」支持者。而被問到喜歡觀看的原因時， 72% 表示是為了放鬆和打發時間，出於對該影片主題有興趣的人則有 59%。至於如何提升年輕人的觀看意願，高達 96% 的年輕人表示內容題材具有吸引力才是重點，創作者的個人魅力則占 77%。

最受年輕人喜歡的 YouTube 影片內容類型。（YouTube提供／黃慧雯台北傳真）

提升年輕人觀看 YouTube 影片意願的因素。（YouTube提供／黃慧雯台北傳真）

YouTube 大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆表示：「25歲以下的Z世代是所有年齡層中最多元化的族群，未來數十年的世界將由他們形塑、打造，因此瞭解他們的喜好和想法至關重要。我們很開心能透過匯聚年輕人與新鮮話題的 Dcard，以實際調查及訪談去探索年輕觀眾使用 YouTube 的行為視角，希望為影音內容的創作者或業者帶來不同的啟發，帶動 YouTube 生態圈正向循環。」

Dcard 行銷暨營運經理鄭雅婷：「Dcard 是 18-24 歲年輕人最依賴的討論平台， 我們致力於讓不同興趣、話題都能在此找到共鳴，過去幾年我們發現年輕人開始用『追星』的方式，來討論 YouTuber，因此開設了專屬 YouTuber 的討論板，這次調查中也發現年輕人最強的分享動機，就是支持創作者，我們很高興與 YouTube 透過問卷及『YouTube使用習慣大調查』街頭採訪，更了解年輕人的影音偏好。」

娛樂搞笑與音樂影片 年輕人從生活壓力抽離的紓壓管道

年輕人習慣從網路上獲得多元資訊，並從中找到個人偏好。以 YouTube 的影片內容類型來說，年輕人除了最喜歡娛樂搞笑及音樂影片之外，美妝/穿搭/生活風格、旅遊/美食/烹飪、遊戲/實況等內容類型也有近 10% 的人表示最喜歡，顯示年輕觀眾的分眾特性，各種主題都有人支持。被問到為什麼喜歡觀看特定的影片內容類型，72% 以上都是因為能夠放鬆與打發時間，反映 YouTube 成為年輕族群的紓壓管道；此外，有 59% 表示對主題有興趣，58% 是因為喜歡特定的創作者。

而年輕族群重視內容主題與創作者個人魅力的觀影偏好，也在被問到影響提升觀看 YouTube 影片的原因中進一步證實與強化，有高達 96% 的人重視內容與題材，77% 認為創作者的魅力具有吸引力，至於技術面的影響則相對較低，像是僅有 43% 的年輕族群認為影片的拍攝手法或剪輯風格會影響觀看意願，不到 30% 的人則會受到影片畫質、片長影響。而外界的意見與看法對提升年輕族群觀影意願的影響程度不是最主要的，8%的人表示社群討論熱度會增加觀影意願、親友推薦為 7%、頻道的訂閱數高低的影響僅占 2%。

YouTube 平台上創作者們發展出各種影片形式來呈現內容，但不同的影片形式並不會影響年輕族群的觀看行為。調查結果顯示，年輕人喜歡觀看的影片形式分布相對平均，有 63% 的人喜歡代入感較高的 Vlog 形式，另有 59% 愛看教學/示範（包含開箱、產品介紹、評論）、53% 喜歡節目（如影劇/綜藝/新聞等），51% 喜歡MV/樂器演奏/歌唱Cover，談話/訪談的形式有 41% 年輕人喜歡。

問卷也詢問這群 18 至 24 歲的人會從哪些管道發掘新的創作者或頻道。有 65% 的年輕人是從 YouTube 首頁或播放清單推薦、39% 的人則從 YouTube 發燒影片推薦而認識到新創作者，除了平台的推薦之外，55% 的人表示會從社群論壇的討論上得知，也有 47% 的人表示會透過自己有在關注的創作者和其他人的合作影片而認識沒看過的頻道。

此次調查反映 YouTube 對於年輕人來說是一個尋求紓壓、放鬆的管道，而對於正在從事或是有志於影音創作的人來說，若要獲得他們的青睞，不必拘泥於拍攝的形式或者是熱門的主題。各種主題都有其觀眾群，創作者應發揮自己獨特的魅力，並且記得 「內容」才是能夠在 YouTube 平台中脫穎而出、抓住年輕族群目光的關鍵！

編註：《『年輕人，你在看什麼？』YouTube 閱聽習慣調查》由 YouTube 與 Dcard 一起進行，在2020年9月29日至10月6日期間於 Dcard 進行線上問卷調查，調查對象為 Dcard 站上 18 至 24 歲卡友，共回收 1,057 份有效問卷。

(科技)