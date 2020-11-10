屏東縣議會10日進行縣長施政總報告，縣長潘孟安再度發揮不看稿的功力，針對任內各項政策及數字逐一講述。不過有國民黨議員質疑，明年美豬就要進口，報告中縣長針對萊豬的問題通篇不見、隻字未提，潘孟安則回應，已做好相關行政準備。

屏東縣議會10日進行第19屆第4次定期會縣長施政總報告，國民黨籍議員唐玉琴在報告完畢後，針對將進口的萊豬提出質疑，她說，各縣市都已發起拒美豬運動，縣長報告洋洋灑灑，卻為何對萊豬提都沒有提？

潘孟安回答，他尊重地方自治，不過中央也有母法。屏東縣已有食安平台，會從源頭進行管控，針對縣內18家肉品進口業者、1100多家食品加工業者、3000多家餐廳、攤販均有專案列管。在學生營養午餐部分，包括3章1Q、產地標示等都要有，縣府的稽核人力均已做好相關準備。

唐玉琴說，未來議會一定會通過萊豬零檢出的自治條例，縣府最好早點有備案。她也建議，豬肉的再製品、加工品防不勝防，因此應該要求業者針對含量也要有標示，縣府也要隨時抽查。

縣議員陳揚也提問，屏東縣明年總預算在食品檢驗部分增加了170多萬，增加預算是用在萊豬檢驗嗎？潘孟安回應，萊豬檢驗會有專款，衛福部還未核定，不知道經額，明年預從算人力檢驗、稽核、標章等都是專款，待中央核定下來後會送到議會審議。

屏東縣議會10日進行縣長施政總報告，國民黨議員質疑潘孟安（右）報告中針對萊豬的問題隻字未提。（潘建志攝）

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