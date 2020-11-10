2018年9合1大選，台北市大同區建明里由無黨籍黃世輝當選里長，卻因為黃的親戚、國小同學安插12名「幽靈人口」，士林地院一審判黃當選無效。黃不服上訴，高等法院今駁回確定。

2018年選舉時，建明里是由民進黨籍的陳正賢、無黨籍的黃世輝對決，兩人各獲得787、1026票，最終由黃勝出。陳事後發現黃找來「幽靈人口」投票，故提起當選無效之訴，主張黃為了使自己當選，選舉半年前找親友、「慶同貿易」陳姓負責人夫妻及員工共12人虛偽遷入戶籍，違反選罷法。

士院一審判當選無效，黃不服上訴。高院二審指出，「慶同貿易」負責人認為陳正賢擔任里長多年卻做不好，核發獎金2000元鼓勵，違反選罷法獲緩起訴處分；負責人與黃世輝小學同學，兩人至今仍有生意往來，並在公司外懸掛競選布條，負責人開庭時也坦承，黃世輝2014年敗選後就有提起幽靈人口的事情，希望能鼓勵員工遷戶籍，增加他在里內的影響力，最終共有10人辦遷。

另外，黃世輝的姊姊、外甥平時沒有居住在里內，卻也在選前遷戶籍到競選總部，替黃站台、陪同掃街，還曾傳訊息問「選里長是明年？」、「遷戶口不簡單，我家遷3個過去」，高院因此採信陳正賢主張，駁回黃的上訴。

(中時 )