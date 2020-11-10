「不動產經營業」龍頭永慶房屋近日公布內部統計資料，資料顯示2020年第三季應徵人數較2019年同期增加39％，寫下新高紀錄。「比薪水薪資查詢平台」同樣也針對「不動產經營業」進行數據分析及統計，結果顯示不動產求職市場在今年的關注度與2018年相比，竟多出5倍。

「不動產」在新冠世代崛起成為熱門產業，為幫助求職者瞭解市場最新選擇，比薪水特別整理出「不動產」產業的平均薪資數據、平均工時。比薪水根據求職者自主回報的薪水資料數據，統計出「不動產」的平均月薪為4萬3,317 元，月薪中位數為4萬元，平均年薪為58萬7,022元，年薪中位數為56萬元。而2020年11月比薪水的全國平均月薪統計為4萬598元，與不動產平均月薪相比，不動產工作者的平均薪資高出均值2,719元，不僅如此，甚至也高出六都11月的平均薪資。

不動產成為熱門行業，據「信義房屋」及「永慶 房屋」在比薪水的薪資情報顯示，兩大龍頭平均月薪分別為4萬9,286元以及4萬2,456元。而信義房屋的月薪中位數為5萬元，與徵才廣告的「保障薪5萬」相當；永慶房屋的月薪中位數則是4萬3,500元，高於整體不動產的月薪中位數4萬元。進一步的析數據，發現在信義房屋有62.13％的人月薪高於5萬元，「永 慶房屋」月薪高於5萬元則是有38.88％的人。

針對此不動產薪資落點分析與比較報告，比薪水指出，瞭解產業的薪資水平、工時，是求職時第一步要做的事，提供數據報告是想讓大家更快速認識該產業的輪廓。特別想提醒大家，高薪不見得就是最好的工作，若要追求穩定的工作，建議在求職時應以「是否適合自己」作為最大考量，工時、工作環境、職場文化與風氣都是相當重要的考量要件，甚至是影響工作是否能穩定、長久的關鍵！

(工商 )