英濟（3294）董事會通過第三季財報，單季獲利1.1億元，寫下最近十二季新高紀錄，年增55％，由於第三季獲利大幅成長，激勵英濟前三季已貼近損平，整個第四季稼動率將維持高檔，法人預期，英濟全年可望轉盈。

展望第四季，英濟表示，延續第三季客戶拉貨熱度，10月營收5.5億亦創近五年新高，雖傳統全年旺季已過但營運力度有望延續，目前全廠區設備稼動率持續維持高檔。

英濟執行長徐文麟表示，近年全球經貿環境變動與疫情爆發，考驗企業應對黑天鵝的「反脆弱」能力。目前雖營運暫從疫情逆風中回穩，英濟亦同步因應外部環境變動更新製程與設備並開發新產品線，以提前因應可能變動以降低潛在風險。

英濟看好醫材產品線大幅成長，英濟生醫事業協理陳立凱表示，疫情、高齡化社會、長期照護需求提升等社會趨勢，使照護需求往智能化、個人化發展，也催生多樣化的智慧醫材產品。英濟生醫材相關營收今年累計已達千萬規模，較去年同期累計翻倍成長，有望成為既有消費性電子產品外的新獲利來源與營運支柱。

英濟除了與美國策略夥伴共同開發的女性體內置入排卵追蹤裝置已小量出貨並獲各界好評，目前有另一智能化給藥管理裝置亦已通過客戶驗證認可，準備進入小量產出貨階段。

根據英濟公布的財報，累計前三季營收33.86億元，在第三季獲利擴大至1.1億元激勵，英濟前三季虧損收斂至449萬元，每股淨損0.03元。

(工商 )