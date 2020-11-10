台南安平將能海上直航澎湖了！停駛多年的台南安平到澎湖馬公海上航線，今年將有「麗娜輪」高速客輪於20日起試營運3天，今年分別試航通過台中到澎湖馬公、台南安平到澎湖馬公航線的「麗娜輪」高速客輪，除將於20日展開台南到澎湖的試運營，提供3天2夜的體驗遊程外，還規畫於明年農曆春節提供安平、澎湖間的返鄉接駁。

市議員李啟維10日在市政總質詢指出，「麗娜輪」原為航行日本津輕海峽的大型遊輪，被譽為世上最快的海上飛船，排水量達1萬700噸，配備4具馬力強大的水噴射引擎，最快能以每小時84公里航行，從台南到澎湖秋冬季節視海象狀況約需2小時，除可容納800名乘客，還能搭載350輛小客車，甚至遊覽車、貨車也可登上遊輪。

李啟維認為，「麗娜輪」成功申請安平至澎湖航線，將可提供民眾優質的遊程服務，除讓旅居台南的澎湖鄉親返鄉更便利，還能帶動台南的觀光發展，呼籲市府「動起來」，把握行銷台南的機會。

市府觀光旅遊局長郭貞慧答詢說，未來「麗娜輪」將採包船或散客方式營運，將視此次試航後再進行後續檢討，但依目前的規畫，仍是由各旅行社以包遊程的方式進行，目前各大旅行社已經開賣11月20日試營運的3天2夜體驗遊程，明年農曆年間還規畫協助返鄉接駁。

(中時 )