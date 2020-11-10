敖幼祥將自己的工作場景重現在展場。（羅亦晽攝）

敖幼祥以一輛取名「烏龍院漫畫小巴」的箱型車作為行動教室，5年內共開進花東40所偏鄉小學，行駛4000公里，將漫畫種子帶入偏鄉學童心靈。（羅亦晽攝）

許多《烏龍院》經典角色現身展場。（羅亦晽攝）

動漫浪潮即將席捲東部！「花東漫畫季 漫畫GO有趣」即日起在花蓮文化創意產業園區登場，今年適逢「漫畫之神」敖幼祥創作40週年，除了展出《烏龍院》經典角色、公開個人工作室及行動教室外，更領銜其他6位新銳漫畫家，透過動漫與民眾對談，使其沉浸在虛實交錯的二、三次元中。

國立台東生活美學館經文化部指導，主辦「2020花東漫畫季 漫畫GO有趣」活動，今舉行開幕，敖幼祥、龍萱、楊承達、奇兒、木笛、夏宜嵐及蝗蟲哥哥等人，在曼妙的小提琴旋律中，一同上台即興繪製插圖，宣告漫畫季開跑。

花蓮是敖幼祥的「重生」之地，他說，20多前因緣際會來到花蓮豐濱鄉，地方的人文風情，讓他重新找回創作熱情；今年雖因疫情影響，創作熱情不減，在文化部支持下，完成「烏龍院四格漫畫」，因為在花蓮完成，所以8日當天也特別選在花蓮首映。

台東生活美學館館長李吉崇表示，敖幼祥2013年在花蓮縣文化局、花蓮市公所經費挹注下，推廣漫畫，讓漫畫產業深耕花蓮；更在2014年至2018年期間，以一輛取名「烏龍院漫畫小巴」的箱型車作為行動教室，開進花東共計40所偏鄉小學，5年來行駛4000公里，將漫畫種子帶入偏鄉學童心靈。

李吉崇說，今年正逢敖幼祥創作40週年，除了展出「烏龍院」系列、「皮皮」、「吉利狗與怪怪貓」、「台灣棒球史」和「安古蘭遊記」等漫畫外，漫畫手稿、絕版書及工作場景也重現在展場，甚至也將這輛「烏龍院漫畫小巴」開進展場內一同展出。

國立台東生活美學館另邀請6位本土新銳漫畫家展出作品，更特別在11月15日、21日、22日、28日舉辦不同主題的漫畫教室，讓民眾實際體驗更豐富多元的台灣漫畫。

(中時 )