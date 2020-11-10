蔡政府將於明年元旦起開放含有萊劑的美國豬肉進口，民間反瘦肉精聯盟認為，美國大選後是重新協商萊豬進口的時間點，呼籲蔡政府暫緩開放萊豬的行政命令，重新與美方談判，民意將成為蔡政府的最佳後盾，不然11月22日將上凱達格蘭大道抗議。

反瘦肉精聯盟今天在立法院舉行記者會，呼籲蔡政府於美國大選後，重新與美方協商萊豬進口，並立即重做健康風險評估報告。醫師蘇偉碩表示，目前政府的健康風險評估報告過於薄弱，無法說服國人，尤其是衛福部的風險評估報告違反WTO動植物衛生檢驗檢疫協定第5條第2項規定，沒有將「現有」科學證據納入考慮，並須打掉重做。

曾任職生產萊劑的禮來公司（Eli Lilly and Company）獸醫師程嘉華指出，萊劑具多重風險，對動物有明顯危害，因該藥要拌在飼料裡，廠商會提醒心血管患者，應避免暴露在此環境，應戴N95口罩，可見萊劑是有風險；同時，美國FDA收到無數工人和消費者投訴，出現各種身體不適的報告。

程嘉華說，馬政府開放萊牛規範有不盡完善之處，但民進黨執政後卻全面失守，包括安全容許值、牛豬分離、產地標示等；根據2020年6月美國動物法律保護基金會(ALDF)對萊劑的最新聲明表示，萊劑具有類似搖頭丸和安非他命的影響，會讓動物患有震顫，產生緊迫反應。

醫師錢建文表示，歐盟反對動物使用萊劑的最重要理由是，現有證據無法決定ADI(每日容許量)，無法確定萊劑的安全，因此在預警原則下不開放進口。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說，準美國總統拜登日前發表勝選演說提到要集結科學與希望的力量，此時正是台灣重新健康風險評估，藉此向美方要求重新談判的時機，並暫緩所有行政命令，待新的完整風險評估出爐再行協商。

(中時 )