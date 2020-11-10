由宇峻奧汀營運發行的沙盤彈幕RPG手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，全新活動暗黑印記限時登場，同步釋出黑化坦克娘「象式坦克」與一系列活動內容。

黑暗上將 - 象式坦克登場

▲魔盒大戰中「象式坦克」參與前線作戰！

「象式坦克」是斯芬克斯御用愛將，參與過大大小小戰役，其中包含魔盒爭奪戰、卡奧斯戰爭，是戰場中唯二的前線上將，與軍師派的克隆姊妺不同的是，象式擁有極高的破壞力，配備裝備極為精良全面，能應付戰場上所有局勢，不論是在進攻、防守、地面戰，都能發揮極強的戰力，其行事風格極為冷酷，戰場上只要她經過的地方，能留下的就只有破壞殆盡的廢墟了，在魔盒爭奪戰中，雙方曾一度陷入膠著，平手的局勢在象式軍團抵達後，立刻不復存在，管理局的前端防線幾乎全線崩潰，僅豹式所率領的陣線可勉強抵擋，但已是無力回天，象式在此次戰役中強大的戰力，與令人聞風喪膽的風格，讓潘朵拉們都稱她「黑暗上將」。

象式：絕對的火力壓制！是我唯一信奉的戰場生存之道！

遊戲中象式可以召喚「機械猛獁象」進行兩段式攻擊，第一段為全地圖踐踏，對全地圖的敵人造成傷害與摧毀所有地雷，且有機率能使敵人癱瘓；第二段追加單體的連續導彈攻擊，瞄準敵人將它一舉摧毀！可說是目前版本中首屈一指的破壞者，強力推薦玩家手刀入手，逆轉未來！

「暗黑印記」限時活動開啟！

雙十一登入活動！

雙十一登入活動！

•活動時間：2020年11月6日00:00~2020年11月11日23:59

•雙11登入送活動，活動期間，玩家只要累計登入六天，獎勵提升再追加一檔！天天上線報到即可獲得獎勵，第六天還能獲得十連抽唷！

潘朵拉經驗獲取雙倍！

潘朵拉經驗獲取雙倍！

•活動時間：2020年11月5日更新完成後 ~ 2020年11月11日23:59

活動期間，潘朵拉參與任何戰鬥獲取雙倍的經驗，各位玩家要抓緊時間，培養自己心愛的潘朵拉少女們，一個千載難逢的大好時機，玩家們不能錯過唷～

限時卡池「暗黑印記」開啟

▲「暗黑印記」限時活動登場

活動時間：11/5（四）12：00～11/18（三）23：59

活動期間，限時卡池「暗黑印記」開啟，其中「SSR象式坦克」、「M41鬥牛犬坦克」、「犀牛坦克」、「支援生化小隊」的出現機率大幅提升，玩家可把握此次機會入手戰力直奔UR的黑化潘朵拉「象式坦克」一起逆轉注定毀滅的未來吧！

本次更新，官方還特別強調新增玩家不斷敲碗期待的五項新功能，包括福利全新章節獎勵、一鍵編隊、一鍵穿脫裝備、高級訓練場與智能AI掃蕩，讓玩家更加便利，尤其是一鍵掃蕩，讓指揮官們再也不用辛苦當肝帝了！

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》暗黑印記限時活動已正式推出，更多相關情報請密切注意後續報導與官方粉絲團公告。

(科技)