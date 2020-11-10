有一位男網友於臉書表示，日前至市場買菜時，見到以前暗戀的女主管在擺攤賣菜，讓他表示「一個堂堂經理，已淪為賣菜阿姨」，並直呼真是「風水輪流轉」，然而其他網友卻認為「少瞧不起人，很多攤販收入都很可觀」。

這名男網友於臉書社團《爆廢1公社》發文表示，9日他至傳統市場採買，見其中一攤人特別多，他便停下腳步仔細一看，菜販竟是他以前公司的經理，他指出，過去曾經暗戀過她，也對她發出壁咚攻勢，甚至曾與她獨處待在地下室，所有美好回憶在原PO腦海裡跑過一輪。

他提出他心裡的疑問「妳個堂堂經理，怎麼淪為賣菜阿姨了？」原PO一直懷疑自己是否眼花看錯，但經理那漂亮的臉蛋，讓他想忘也忘不了，再次確認為那名經理後，他又再次地說道「才過才過5年的光陰，妳個堂堂經理，怎麼淪為賣菜阿姨了？」文末更以「還真是風水輪流轉，堂堂經理，過了幾年也隕落了」，作為結論。

網友見文後，紛紛表示「賣菜不代表賺的少！傻傻的」、「為什麼要瞧不起賣菜的」、「很多賣菜的，整條菜市場裡的好幾棟樓都他的，傻傻的....」、「賣菜很賺錢耶！我認識一個夜市擺攤賣小吃的，她就有5台汽車了」、「菜市場賣菜比很多科學園區賺的還多」、「我老公的同學也是賣菜的，一天只工作4小時，一個月有四萬，還是家族在賣菜的，一年一次家族出國都跑歐美澳玩14天以上」。另也有網友批評原PO「感覺你好像在歧視職業」、「賣菜叫淪落？你果然充滿奴性⋯⋯」「等炸樓」、「我想賣菜還找不到門路」。

(中時新聞網)