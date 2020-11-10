由於受到超過七成民眾的支持，加上高市府及統包商中鋼公司已作好準備，高雄市長陳其邁10日上午召開記者會宣佈，停工約2年半的輕軌即刻復工，美術館到博愛路段2022年底優先完工，2023年底全線通車。

高雄市長陳其邁10日與副市長林欽榮、捷運局長吳義隆、以及交通局長張淑娟等人，召開輕軌復工說明會，宣誓停工約2年半的輕軌即刻復工，美術館到博愛路段2022年底優先完工，2023年底全線通車，同時搭配捷運黃線的興建和紅線延伸，健全高雄捷運路網。

陳其邁說，對於高雄未來，不管是串聯國際海空的港口，或者是國內鐵路交通建設優勢，將會帶動高雄未來百年的發展，奠定堅實的基礎，老高雄人都知道，高雄捷運規劃興建時間和台北相差無幾，但卻一再拖延直到謝長廷市長才全面動工，因此，高市府採取積極、負責任的態度，面對、解決問題，讓市民生活更美好，不得任由問題繼續拖延。

陳其邁指出，高雄捷運路網的成形，攸關產業轉型跟城市競爭力的提升，刻不容緩，其次，大眾運輸結合公共設施，是高雄市民的基本權利，再者，運用各項科學證據和民意調查，沿線7成居民贊成復工。

他說，高雄曾受新北市委託經營輕軌，如今，新北興建進度已超越高雄，因而在多數民意基礎下宣布輕軌即刻復工，進行原路線9項優化調整措施，包括路型調整優化、新建停車空間等。

陳其邁強調，現在是必須面對問題的重要時刻，「面對問題、迎頭趕上」，因為，捷運路網的成形，對城市發展至關重要，期待輕軌成圓、加速路網的推動延伸，讓城市朝向綠色交通目標邁進。

捷運工程局長吳義隆表示，輕軌二階經由跨局處會議，評估於原路線進行9項優化調整措施包括：

1、 北移至美術館園區內之優化路型：加大轉彎半徑（R30加大為50），維持既有美術館路車道數，不影響交通。

2、 最窄路段單線雙向：美術館中華一路至裕誠路(143m)採單線雙向維持雙向4車道。

3、 C24、R13站區轉乘總合因應策略：臨大順路及龍文街開發基地建築退縮增加車道空間，另規劃5分鐘內步行轉乘。

4、 輕軌路權瘦身：輕軌路幅原10.8m縮小至車站段9.6m、路線段9.0m。

5、 大順路雨豆樹就地保留原則及全面造街：206棵雨豆樹就地保留，整理沿線設施帶及排水，友善人行環境。

6、 龍德新路拓寬及東延：龍德新路寬度20公尺拓寬至26公尺，未來更將東向延伸至民族一路，全長1370公尺，成為大順一路替代道路，預估移轉大順路交通量28％，可提高該路段交通服務水準。

7、 島式月台改為側式月台：月台拆分為上、下行，寬度自4m縮為2.5m，多出空間回饋車道。

8、 沿線停車供給對策：沿線7.3公里共取消路邊停車格345格，市府協調學校釋出及檢討新增公、私有路外停車格共2,524格，沿線並有新增48格臨停卸貨彎，可補足民眾停車及卸貨需求。

9、 交通環境Vissim模擬，作為交通號誌管控對策：沿線41處號誌路口模擬，17個路口轉向管制及號誌管控，輕軌上路後道路維持既有服務水準甚至更優。

高雄捷運局說，沿線民眾最關切的交通及噪音問題，高市府委託專業顧問公司團隊，對於沿線地物，實際建模後進行動態模擬分析，經過客觀及科學化的數據佐證，資料顯示路口模擬成果是正面的，輕軌上路後道路服務水準未變差，輕軌號誌、車輛產生之噪音亦符合噪音管制標準。

部分民眾關心輕軌復工環差議題，捷運工程局表示，輕軌優化措施調整後，除了場站位置及部分微調路段需要辦理變更外，其餘路段復工後即可立即施作。後續就工務所設置，細部變更設計圖說期程、工序討論安排等工作皆持續辦理中，以「2年拼4年」的精神加速推動輕軌復工計畫，讓高雄的大眾運輸交通更加完善。

(工商 )