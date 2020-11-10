陳志明是遭彰化警方列為治平對象的惡煞，7年來陸續犯下彰化幾起重大槍擊案件。

子彈穿破鐵捲門、玻璃窗，住家與當舖內，隨處卡見卡在沙發、置物櫃、牆壁的子彈。（本報資料照片）

去年8月在嘉義民雄挾持民眾，並與警方駁火近５小時才棄械投降的嫌犯陳志明，從2013年起犯下多起重大槍擊案件，落網後讓警方鬆了一口氣；被捕後陳坦承2019年跨年夜彰化秀水掃射案也是他犯，近日彰化地院審結，將陳志明依行使偽造特種文書及對兒童犯恐嚇危害安全等罪嫌，判處有期徒刑3年。

陳志明是遭彰化警方列為治平對象的惡煞，7年來陸續犯下彰化幾起重大槍擊案件，2013年與當年他跟隨的老大楊憲龍，持槍闖入彰化地區綽號「老龜」的角頭涂世雄家中，狂掃49槍，造成2人受傷，當時遭重判13年，楊入監服刑，但陳志明在交保後卻逃亡。

2019年跨年夜，正當大家沉浸在歡樂的氣息時，彰化縣秀水鄉彰水路1家當鋪及相連的2幢豪宅，遭歹徒近距離持槍掃射，共開了50幾槍，現場鐵門、梁柱彈痕累累；同年8月嘉義警方在民雄一處民宅，與挾持民眾的歹徒駁火對峙5小時後，歹徒棄械投降，才知嫌犯是擁有強大火力，逃亡將近6年的陳志明。

檢警調查發現，2018年12月31日深夜，陳志明騎車攜帶奧地利GLOCK廠17型制式槍枝，及子彈52發，自嘉義某檳榔攤前停放，並用LINE叫了1輛白牌車，抵達彰化水尾路某巷口，並駕駛事先停放好懸掛偽牌的自小客車，往莊姓負責人所經營之當鋪前進。

抵達當舖後先是在當鋪附近徘徊，陳志明見屋內無人，隨即駕車在莊的住處及當鋪，搖下車窗瘋狂掃射，其中8發射往處鐵門，其餘則朝著當鋪掃射，子彈穿破鐵捲門、玻璃窗，住家與當舖內，隨處卡見卡在沙發、置物櫃、牆壁的子彈。

開完槍後陳志明將車到台南市北門區肚子段的一處魚塭內，人逃到嘉義躲藏，據了解後期陳志明開始施用毒品，誤以為屋外民眾是警察，才會做出開槍掃射挾持等舉動，所幸檢警已將陳志銘繩之以法，目前已經另案發監執行13年刑期。

(中時 )