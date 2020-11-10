民進黨前立委林濁水。（圖／本報系資料照）

美國總統大選，民主黨總統候選人拜登宣布當選，不少人認為拜登較為親中，不如川普友台。對此，民進黨前立委林濁水指出，川普友台反中的政策，早在歐巴馬時期就已經開始，可見川普和民主黨並不是背道而馳。

林濁水在臉書表示，痛批拜登親中賣台的，突然找到許多拜登，甚至民主黨親台抗中的記錄，且還真不少，但與其在個人身上去找零零落落的親台記錄，不如從更宏觀的角度看大軌跡。

林濁水指出，2000年民主黨政府硬逼陳水扁說了不台獨的「四不」，2012年蔡英文訪美，歐巴馬官員又沒給好臉色看。2015年蔡英文再度啟程赴美，雖美兩黨涉台退休官員聯手警告，非在一中、九二共識上表態不可，但一到美國，在職的歐巴馬官員不只一再強調，沒必要接受九二共識，蔡英文還進了白宮國安會，相對的，太平島風波後，歐巴馬府也開始修理馬英九了。

林濁水說，可見更友台反中政策，早在川普前已由民主黨歐巴馬政府開始了，到川普再同一方向進一步猛加碼，並不是兩人背道而馳，這就是大軌跡。

(中時新聞網)