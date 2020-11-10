陳柏霖、邱澤、吳慷仁、林柏宏將出席金馬獎頒獎典禮。（金馬執委會提供）

金馬評審團主席李屏賓、金馬主席李安、坎城金棕櫚導演是枝裕和。（金馬執委會提供）

「金馬57入圍榮耀」拍攝計畫的成果照片，計有126位入圍者參與拍攝。（金馬執委會提供）

第57屆金馬獎頒獎典禮將於下周六（21日）登場，金馬執委會公布本屆頒獎嘉賓，除了金馬主席李安、坎城金棕櫚導演是枝裕和、本屆評審團主席李屏賓、上屆影帝陳以文、影后楊雁雁，還包括三位金馬影后李心潔、桂綸鎂、謝盈萱，以及徐若瑄、邱澤、林柏宏、郭書瑤、陳柏霖、陳竹昇、蔡振南、吳慷仁、納豆、林暐恆（阿KEN）、林美秀、劉冠廷、范少勳、王淨、湯湘竹以及搖滾天王伍佰。曾敬驊、黑嘉嘉、白潤音、施名帥、陳健朗也將特別為參與的電影擔任引言。

在疫情影響之下，仍有17位海外入圍者飛來台灣接受隔離以出席頒獎典禮，包括以《男兒王》入圍影帝的新加坡演員李國煌，以《墮胎師》問鼎影后的白靈則從美國啟程，以《手捲煙》、《南巫》一起角逐新導演的陳健朗、張吉安也分由香港、馬來西亞飛來。除了參加頒獎典禮，他們也會在解除隔離後出席影展與觀眾座談。

此外，今（10日）也曝光「金馬57入圍榮耀」拍攝計畫的成果照片，計有126位入圍者參與拍攝。這次拍攝橫跨台港星馬美韓等地，難度最高的是台灣同時有79位入圍者現身合照，現場宛如跨世代電影同學會，大家互道恭喜，也驚呼這次拍攝實在太難得，充分表現對獎項的重視，而負責捕捉眾人風采的則是攝影大師林炳存，他要影人們以最輕鬆的姿態入鏡，留下這禎難得的合照。

第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出，更多資訊請上金馬官方網站。

(中時 )