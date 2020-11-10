《鬼滅之刃劇場版─無限列車篇》票房大賣，成為近日熱門話題，長期關注兒童與青年發展的新竹市議員李妍慧認為鬼滅動畫電影有教育意義，鑑於今年因疫情影響造成社福募款遇寒冬，特別辦理「看鬼滅、挺社福」活動，邀請各界來關注社福兒少團體。

李妍慧表示，其服務處將在本周包場，邀請米可之家、聖方濟兒少中心、聯電聖心課輔中心、新竹家扶中心、邊緣青少年服務中心等社福中心的孩子一同觀賞《鬼滅之刃劇場版─無限列車篇》，邀請社會大眾及各企業基金會為孩子付出愛與關懷。

她說，除了學業成績與在校表現外，鼓勵孩子朝興趣發展更為重要，這部漫畫作者是在動漫文化下長大的女作家，年僅31歲就以獨到的故事線、引人共鳴的角色刻畫，在漫畫、動畫與電影皆創下亮眼成績。

李妍慧指出，原創漫畫是影視產製重要的文本來源，也是動畫、漫畫、遊戲產業的基礎，目前文化部與文策院已匯集資源、提出政策來促進台灣漫畫市場拓展及人才培育，現在已逐步培養出台灣本土的IP創作人才，建立漫畫產業生態系，相信未來台灣也有登上國際的潛力。

李妍慧，選定此劇作公益電影包場的目的，是希望讓資源較少的孩子有機會走入影院看劇，讓孩子在同學討論熱門話題時也能參與其中。

李妍慧也特別感謝星際國際影城提供優惠價與公益票券，同時更希望透過包場活動來拋磚引玉，邀請各界企業、基金會、個人，有意願想要包場為社福孩子提供觀影機會的朋友，可以共同串接、資源共享，一同「看鬼滅，做公益」，讓愛接力。

(中時 )