儘管美國總統川普仍負隅頑抗，但距新總統1月20日上任時間有限，拜登已著手籌組新政府團隊，而國務卿的熱門人選，現浮上檯面為前國家安全顧問蘇珊萊斯和前副國務卿布林肯。對此，資深媒體人邱明玉直言，這兩位都是民主黨內知名的抗中派，背後顯示就算拜登上台，還是會延續強硬反中政策。

邱明玉在政論節目《台灣最前線》上表示，拜登當選，中俄到現在都還沒發賀電，確實引發外界議論。但在沒發賀電前，大陸官媒《環球時報》就發文直言，民主黨在價值上更加執拗，針對新疆和香港人權問題，美國可能會對大陸態度更加變本加厲。《環球時報》更認為，不用對中美關係會有所和緩抱持幻想。

邱明玉更表示，川普退出許多國際組織，認為此舉有利美國，但川普沒有料到的這只會使大陸在國際事務上勢力更加擴大，世界也不樂見這樣情形發生。雖然拜登上台，會想讓美國再度參與國際事務，但問題在美國內部疫情嚴重，經濟急需解決，因此，拜登短期間內應該會像日本首相菅義偉一樣，注重美國內政問題。

「但是除了內政問題外，美國外交還是不會放棄」。邱明玉認為，拜登國務卿呼聲最高的為蘇珊萊斯和布林肯，尤其是蘇珊萊斯是民主黨內強硬的抗中派，像在華為議題上，蘇珊萊斯就贊同總統川普制裁華為；而布林肯就不用說了，總統蔡英文2015年訪美，在白宮接待蔡英文一行人的就是布林肯。所以未來不管這兩人是誰當國務卿，對台友好的態勢將不會改變。

(中時新聞網)