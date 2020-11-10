晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公告10月合併營收1,193.03億元，與9月合併營收1,275.85億元相較減少6.5％，與去年同期10月合併營收1,060.40億元相較成長12.5％，改寫歷年同期新高紀錄。累計前10個月合併營收正式突破1兆元大關達1.097兆元規模，與去年同期8587.88億元相較成長27.7％。

台積電預估第四季美元營收達124～127億美元，與第三季相較成長2.2～4.6％，在假設新台幣兌美元匯率升值且達28.75元情況下，第四季新台幣營收介於3,565.00～3,651.25億元之間，較第三季持平至成長2.4％。平均毛利率介於51.5～53.5％，營業利益率達40.5～42.5％。

法人預期，台積電受惠於5G智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）等帶動先進製程強勁需求，其中蘋果7奈米及5奈米等先進製程訂單出貨暢旺，第四季營收表現應可達到業績展望上緣，季度營收將續創歷史新高。

(工商 )