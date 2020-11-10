Tizzy Bac 2020最新單曲〈穿越光年的孤獨〉，由五月天瑪莎擔任製作人，惠婷非常感謝瑪莎的幫助，讓她在歌曲完成當下有一驚，「因為我其實沒有要弄這麼大，但是後來又想說，瑪莎大大要弄這麼大，我就欣然接受好了。」她也爆料瑪莎是一個母性蠻強製作人，「他掌握很多細節之外，在跟我們溝通的態度上也是像一個媽媽一樣溫柔，他會介意我們的感受，不會太強勢。」

前源對於〈穿越光年的孤獨〉也有自己的見解：「與其說孤獨，我可能會比較偏向用『獨處』這個詞，因為我們平常要跟太多人接觸，很少時間是可以自己跟自己獨處，當惠婷的創作出來之後，我開始要接收她給我的東西，我要怎樣給予新作品新的畫面，我也得花一些時間，這也是跟自己獨處的狀況。」

拍攝MV時，惠婷和前源其中一個橋段是必須演出兩人不斷相撞，兩人直說難度非常高，好幾次忍不住笑場；為了追求自然晨光，MV拍攝當天一早6點就開工，惠婷和前源必須半夜3點就開始梳化，一直到當天晚上12點才結束拍攝工作，近24小時沒睡，讓兩人直呼太有挑戰性了。

此外，MV也請來新科金鐘視帝姚淳耀及新生代女星吳子霏跨刀演出，具有不少演出經驗的2人，也說這次MV很難，包括舞蹈、慢動作鏡頭，吳子霏第一次這樣以肢體表演拍片，覺得蠻困難，尤其是兩個人要碰撞的地方，要相信自己也要相信對方，真的非常有挑戰性。姚淳耀則說：「子霏真的很辛苦，她衝上來我抱住她，但下一秒就聽到她的脖子『咔拉』一聲，連忙問她沒事吧，幸好沒什麼事。」

〈穿越光年的孤獨〉是Tizzy Bac打破長久以來製作音樂的習慣，第一次與王希文合作大編制管弦樂編曲，Tizzy Bac十分滿意這次的合作成果，也開始想像：「接下來如果跟更多不同風格的音樂人合作，或許可以誕生更多有趣的作品。」除了新歌，Tizzy Bac演唱會TB20 第三部曲 無限軌道 infinitas將於12月11日、12月12日晚上八點在Zepp New Taipei登場，門票將於11月11日啟售。

(中時 )