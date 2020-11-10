韓團BLACK SWAN 25歲成員惠美（Hyeme），才剛出道25天就被爆出醜聞，遭控和男粉絲過從甚密，還向對方借了將近韓幣5000萬元（約台幣126萬元），人隨即消失讓對方聯絡不上，對此，所屬公司DR Music於10日回應，男粉的爆料不實，他們會硬起來提告。

DR Music指出，男粉的說法有部分不符實際情況，惠美並不是在社群平台是上和男粉認識成為朋友，而是過去在當直播主時，男粉斗內了很多錢，惠美才抱持感恩的心進而認識，且男粉還曾經闖入惠美所住的大樓喝酒，要求進一步交往，甚至是發生關係，因此惠美才決心斷聯。

至於金錢糾紛，官方表示，除了惠美主動借的500萬（約台幣12萬元），其他部分都是男粉主動提供，惠美也已經承諾會在11月償還所借的錢，官方直言，對於這些惡意爆料，他們會聘請律師向對方提告名譽毀損、恐嚇罪和性騷擾等罪名，絕不姑息。

惠美已經不再以BLACK SWAN身分活動。(圖/翻攝自black swan IG)

另一方面，惠美從2015年就被DR Music簽下，合約其實只剩下6個月，經過討論後他們決定讓她以BLACK SWAN第一首歌活動，作為合約期間最後一次活動，提早讓合約在7日終止，因此其實現在她已經不是BLACK SWAN成員，但公司仍表示，會盡全力幫助惠美度過難關。

(中時新聞網)