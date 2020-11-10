國立臺灣工藝研究發展中心所推動之傑出工藝師認證機制，今年苗栗縣木雕工藝師官小欽獲選第6屆臺灣工藝之家工藝師認證，目前縣內共有17位獲選臺灣工藝之家工藝師認證，展現在地人才工藝的豐沛創作能量。

官小欽來自嘉義，1992年退伍後進入三義正式學習木雕，專攻雕龍，並精益求精，不斷地努力與學習，期望成為一位成功的木雕藝術家。2008年官小欽改變創作風格，又因取材不易，特別喜好具挑戰性高的原木料，保留大自然的天雕，亦將傳統的雕工搭配材料原有形象與現代的元素，將舊有雕刻的空間變得更加豐富且有時摻些趣味，作品不僅蘊藏深厚的傳統內涵，同時釋放出現代化的木雕藝術，開發屬於個人的木雕天地。

他將天然風化的材料，保留大部分自然的木紋與材料的型態，讓木雕與大自然結合，官小欽研究新的技法來克服創作上遇到的難處，構成不同的味道，也讓作品注入內在的美學意蘊。近年來，官小欽專注於雕龍的創新樣貌與特色，猶如自己內心的學習態度與篤實，用雕刻刀刻出創作身影，透過逐刀構思的雕刻，逐步建立屬於自己雕龍的木雕世界。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，目前全國166位「臺灣工藝之家」中苗栗縣共有17位，分別為王龍德、沈培澤、林淑莉、林進昌、林瑞華、施振木、張信裕、張憲平、章潘三妹、陳德隆、曾安國、曾進財、湯潤清、黃明鍾(已故)、黃瑞元、賴永發、官小欽，其中有11位為木雕工藝師，展現苗栗三義木雕之鄉的木雕工藝豐沛創作能量。

(中時 )