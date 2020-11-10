強攻雙11商機，北投大地酒店推出「獨身貴族」的友善單人入住方案，提供在11月期間，單人享受7,999一泊一食的奇岩溫泉客房，讓暫時不想再操煩家庭、工作，甚至人生未來的消費者，在天冷的溫泉時節裡，享受一個可以好好做自己，與自己對話的專屬時光。

1111的消費，不一定是買商品，也可以是一種一個人的旅行；而旅行不一定是需要出遊到遠方，也可以是一種短暫的脫離，心理的出走，可以說走就走，不必費力計畫。暫時拋開那些圍繞在生活中的煩悶工作，人際關係壓力，何不來北投溫泉鄉享受白磺美人湯，釋放壓力，體驗五星級度假溫泉酒店的優質服務，絕對可使房客感到賓至如歸。

大地酒店房客不管在房間內或戶外大眾風呂，都可享受素有「美人湯」之稱的白磺溫泉，還可欣賞戶外池特有的飄雪造景，感受北國溫泉氛圍。

大地酒店除了會在房內準備新鮮水果，迷你BAR的飲料全部免費取用，還有法國名牌愛馬仕的備品組，以及免費無廣告的電影可看。房客更可同時使用；還有健身房、游泳池、蒸氣室、SPA水療池與泳池等公共設施也都可使用。

(中時 )