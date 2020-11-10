前高雄市長韓國瑜自從遭到罷免後，便暫離政治，返鄉休息，至今已有許久未曾出現在媒體上，許多韓粉都很想念他，但又念在高雄市長、競選總統期間，韓國瑜受到諸多攻擊，更希望他可以好好休息，準備好了再出發，而今(10)日資深媒體人陳揮文貼出韓國瑜的最新動態，讓韓粉們相當激動。

韓國瑜現身為韓粉加油 陳揮文：氣色變好、長點肉了

陳揮文在臉書上表示，有很多網友很關心薰然(董小姐)的健康狀況以及她治療的情形，而日前他（陳揮文）請朋友協助，向韓國瑜報告薰然狀況，韓國瑜二話不說，立即拍了影片來為薰然加油打氣、給她祝福。陳揮文提到，「特別感謝國家機器、1450、WeCare」，如果沒有這些人，韓國瑜的氣色不會這麼好，好像還多長了點肉！

影片中韓國瑜身穿一件單薄的黃色T恤，神色誠懇地向薰然小姐表達祝福，這個畫面讓網友們相當感動，紛紛在該貼文底下留言表示「我們大家嘸離開！珍惜人生、一期一會」、「韓總有情有義」、「韓總好…韓總有小腹了」、「這才是最美麗的風景，人與人之間就是一句話一個動作就懂，薰然姐加油，揮文軍加油，韓總加油」、「韓國瑜頭髮也多了一點，退後原來是向前，真是不錯」、「雖然我不是韓粉，但是很慶幸台灣有這樣的人才。」

(中時新聞網)