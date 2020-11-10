闕姓科技新貴結婚時找公司同事當伴娘，妻子也是自創公司的董監事，去年年底發現「伴娘變小三」，妻子告訴先生，只要開除小三就當作「船過水無痕」，卻遭到先生以須給付資遣費為由拒絕，氣得妻子一怒告上法院求償100萬，士林地院審結，判決小三侵害配偶權，須賠償30萬元，可上訴。

正宮主張，她與先生結婚因小三是公司同事，因而找她擔任伴娘，不料，去年12月29日偶然使用先生電腦時，驚見存擋照片有先生與小三出遊，進而查看，在2018年10月3日有親吻、裸體相擁等逾越正常男女關係的照片。

小三承認雙方卻有戀情，但對於違約金部分，認為太多希望能考量她上有年邁病弱父母，酌減慰撫金。

判決指出，小三與闕男在旅館親吻、裸體相擁，顯然已經破壞正宮與配偶婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，屬故意以背於善良風俗的方法，不法侵害正宮的配偶權，破壞闕與正宮間的誠實與信任關係，須負擔侵權行為的損害賠償責任。

(中時 )