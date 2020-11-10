受惠於宅經濟及居家辦公需求帶動耳機及智慧音箱需求強勁，英濟(3294)第3季稅後盈餘達1.1億元，季增1.81倍，累計前3季稅後淨損降至447萬元，已接近損益兩平，由於客戶拉貨力道依舊強勁，英濟10月合併營收為5.46億元，年成長28.39%，目前各廠區稼動率維持高檔，英濟表示，今年全年獲利可期。

英濟主要產品為精密模具開發、精密塑膠零組件設計與射出成型，終端產品多為電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品，除電腦周邊產品，在醫療產品部分，英濟跨入生醫材製造與設計領域，效益逐漸顯現，除塑膠與醫療矽膠零組件成型製造外，亦與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝，並量產交貨，隨著旺季來臨，英濟第3季合併營收為16.3億元，季增43%，稅後盈餘為1.1億元，季增1.81倍，累計前3季合併營收33.9億元，稅後淨損降至447萬元，已近損益兩平。

由於客戶拉貨力道依舊強勁，英濟10月合併營收為5.46億元，年成長28.39%，累計前10月合併營收為39.32億元，年減4.52%。

新冠肺炎疫情致使個人化醫療需求攀升，期待精準的體況追蹤、個人化的管理與治療，英濟除與美國策略夥伴共同開發的女性體內置入排卵追蹤裝置已小量出貨，目前有另一智能化給藥管理裝置亦已通過客戶驗證認可，準備進入小量產出貨階段，由於智能化給藥裝置可追蹤、管理、分配不同人於不同時段的服藥需求，尤其適用於醫療院所與長照機構等一對多單位，將有效協助降低照護人力負擔。

英濟近期跨足機電設計與整機組裝亦大有斬獲，協助美國哈佛大學新創團隊完成「行動手術平台」的整機產品設計，該產品為攜帶式充氣潔淨手術室，協助醫護把握急症搶救黃金時間。

英濟生醫事業協理陳立凱表示，疫情、高齡化社會、長期照護需求提升等社會趨勢，使照護需求往智能化、個人化發展，也催生多樣化的智慧醫材產品，英濟生醫材相關營收今年已達千萬元規模，較去年同期倍數成長，有望成為既有消費性電子產品外的新獲利來源與營運支柱。

(時報資訊)