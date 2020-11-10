2020台灣醫療科技展今(10)日舉行展前記者會，預計12月3日開展，總計550個參展機構與企業、150個新創技術團隊、1580個展位，包括國內醫學中心、科技大廠參與都積極參與，規模今年僅次於國際半導體展。

生策會副會長也是中國醫藥大學董事長蔡長海表示，台灣許多資通訊關鍵科技已經在醫療展開實際應用，包括AI與雲端、IoT物聯、感測Sensor晶片、8K顯像技術、5G通訊傳輸、到VR、AR等，這些技術在醫療和健康的應用不再遙不可及，展會上都將會開放國人親自體驗。

2020台灣醫療科技展今召開展前記者會，由大會主席立法院院長游錫(方方土)、衛福部次長石崇良、經濟部次長林全能、展會醫療召集人陳維昭、生策會蔡長海董事長共同主持。

今日展前記者會由國內指標科技企業一連提出七項科技在醫療應用以及最新防疫科技，宏碁智醫許銀雄總經理現場發表宏碁投入AI，取得國內第一張AI眼科輔助診斷藥證，即時診斷糖尿病患視網膜病變；群創楊柱群總經理帶來顯示器可撓技術如何應用在X光；佐臻梁文隆董事長帶來AR智慧眼鏡，將療CT轉成3D，與現場手術實境一起呈像；還有工業電腦起家的凌華，也正式跨足公衛電腦，在疫情下為醫護打造抗菌、安全適合醫院使用的電腦設備裝置；國內智慧家電代工大廠新金寶推出全自動消毒機器。

(時報資訊)