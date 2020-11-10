國內首見由企業主動發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，於2020年10月正式立案成為社團法人，聯盟企業成員來自各產業領域，科技製造、關鍵元件、無線通訊、軟體服務、會計顧問等，GOLF成立至今已有近百個校企參與聯盟推動，整合企業第一手的培訓課程及實習資源，提供超過200門線上課程，兩年多以來聯盟企業已錄用近900名實習生。為持續開創產學雙向串聯，人才能力接軌理念，GOLF聯盟在邁入第三年之際，成立社團法人永續經營，特別舉辦立案記者會，邀請科技部長吳政忠、教育部政務次長劉孟奇，與聯盟校企共聚一堂，搭建產、官、學溝通橋梁。

友達光電、仁寶電腦、緯創資通三家企業領軍GOLF聯盟匯聚產業力量，拋磚引玉出資百萬元，推動社團正式立案，邁向永續經營。由緯創集團旗下緯育統籌實習培訓運營持續服務聯盟校企；力成科技響應支持社團成立，極積規劃推動教育發展事務；微星科技負責聯盟對外宣傳推廣；新加坡商鈦坦科技投入公關事務推動，期待結合政府及學界資源，攜手推動社團發展，實現學用接軌理念。

社團首屆理事長、緯創副董事長黃柏漙表示，GOLF成立初期專注在號召各產業共同參與以及提供學生更多實習的機會，下一階段不僅設置教育發展及聯盟推廣雙委員會，聚眾推廣學習深化，同時引進更多協力夥伴支持學習資源多樣化，打破原先由企業各自提供內容的方式，希望將產業上、中、下游的專業知識以「產業鏈」方式整合，目標希望能實際將產業課程與學校學分介接，成為更多學生學習誘因，未來也希望結合政府的力量，打造完善的產、官、學合作生態，讓聯盟走的更深更遠。

聯盟永續經營社團化後，將重點放在校企拓展與連結，因此成立「教育發展委員會」及「聯盟推廣委員會」，宣導學習服務及市場推廣，藉由雙委員會運行方式，持續拓展更多產業領域企業加入，並且實際進入校園擴大聯盟影響力幫助更多學生受惠。

實習培訓服務處，緯育執行長許延岳表示，GOLF教育平台將以產業專業力、跨域學習力、職場軟實力，三個能力面向逐步建構GOLF學習地圖。緯育TibeMe今年特別盤點AI系列線上課程，預計於11月中下旬，正式在GOLF教育平台上線，希望普及AI基本觀念與知識，強化大學生數位素養。

教育發展委員會主委、力成科技人力資源暨法務副總經理林宥翰表示，支持重新盤整教育平台學習資源，整合企業線上平台內容，打破企業疆域，以產業鏈的模式打造課程，此外，將透過GOLF聯盟集結不同產業領域，安排業師授課的模式，提供學生第一手產業資訊，爭取納入學分認列制度，進而發揮GOLF影響力。

聯盟推廣委員會主委、微星科技行銷副總經理程惠正表示，GOLF聯盟集結各企業的善念，有好的資源，應該分享給更多校企創造更多的價值，推廣方向將結合教育發展計畫以5G行銷－好聯盟、好論壇、好實習、好學院、好學分，力成科技首先開建社群媒體，加強傳播接觸更多學生。

今年GOLF同時與東海大學及成功大學兩校，以產業趨勢接軌未來人才為主題，聯合舉辦校園講座活動，明年將持續深入北、中、南聯盟大學；此外，未來也將舉辦企業講座GOLF Talks，希望促進聯盟校企面對面凝聚學用接軌共識，拓展更多企業開放實習機會，匯聚更多產業課程，擴大學習資源並結合業師授課學分認列制度，打造聯盟正向循環運作。

科技部吳政忠部長表示，科技的運用與創新在於人才的培養，全國科學技術會議聚焦議題之一為「人才與價值創造」，透過部會協作及跨界共議，強化產業人才培育及多元終身學習等面向，與GOLF聯盟精神相符，破除企業競爭藩籬，集結產業力量提供線上課程搭配線下實習，科技部也樂於提供相關軟硬體資源，攜手聯盟提升育才競才環境，創造未來人才價值。

GOLF學用接軌聯盟搭建O2O平台，提供學生線上專業課程先修、線下場域實習機會，整合聯盟校企資源，共創學用接軌、青年職前培訓、提升企業人才庫「三贏」。

教育部政務次長劉孟奇表示，GOLF學用接軌聯盟提供最直接的學習資源，有別於過去校企一對一的建教實習合作關係，建立「四跨」平台，轉變成多面向資源匯聚－跨產業、跨領域、跨校企、跨距離，進入新的學習模式，學生透過GOLF能快速獲取不同領域的產業資訊，鼓勵各大專院校一起認識GOLF教育平台、加入學用接軌聯盟，縮短學用落差。

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